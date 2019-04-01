Правила пересечения линии соприкосновения на Донбассе изменились: что важно знать

Украина

Объявлено об изменении срока действия разрешений для пересечения линии разграничения на Донбассе. Как сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, заявления, поданные в период с 28 марта 2019 года, становятся бессрочными. Аналогично будут действовать заявления, переподанные с 28 марта 2019 года. Напомним, во вторник, 2 апреля, в некоторых районах оккупированной части Донецкой области будет отсутствовать мобильная, стационарная связь и доступ в интернет.

При этом заявления, поданные и обработанные до 28 марта 2019 года, будут действовать один год.

После завершения их действия заявление можно будет подать снова и получить уже бессрочный пропуск. Для этого необходимо авторизироваться в онлайн-реестре СБУ, найти в разделе «История поданных заявлений» соответствующее заявление и нажать «Переподать». После этого нужно снова подать заявление, скорректировав при необходимости личные данные.

Заявления, которые не были переподаны до завершения срока их действия, будут удалены.

Напомним, 24 марта боевики «ЛНР» заблокировали открытие пункта пропуска «Золотое» в Луганской области.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter