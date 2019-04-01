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Общество

2 апреля часть оккупированной территории Донбасса останется без телефонной связи и интернета

19:40 1 апреля 2019 533
мобильный телефон и телевышка
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 2 апреля, в некоторых районах оккупированной части Донецкой области будет отсутствовать мобильная, стационарная связь и доступ в интернет.

Так называемое «министерство связи ДНР» запланировало в это день проведение плановых работ по замене оборудования местного оператора связи.

Как пишут сепаратистские СМИ, с 12:00 и до 16:00 будет проводиться замена оборудования в Ясиноватой. В связи с этим будут отсутствовать до одного часа услуги доступа в интернет, VoIP и IPTV для всех пользователей ГП «КОМТЕЛ» Ясиноватой, поселков Красный Партизан и Корсунь.

Также не будет доступа к фиксированной телефонии у абонентов в Красном Партизане. Кроме того, возможно полное отсутствие услуг местной мобильной связи «Феникс» на территории населенных пунктов Красный Партизан, Лебяжье, Васильевка.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали свежие фотографии, сделанные на вокзале некогда крупного железнодорожного узла — оккупированного Иловайска (Донецкая область). Почти через пять лет после жестоких боев за этот город с российскими оккупантами там все выглядит так, как будто боевые действия происходили буквально вчера.

В сети также показали фото из оккупированного Донецка, где некогда престижный рынок возле ЖД вокзала стоит практически с пустующими рядами.

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