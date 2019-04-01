Ищите женщину: пьяный неадекват устроил кровавую резню в Кривом Роге

Происшествия

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина напал на работников троллейбусного депо. На момент прибытия полицейских он успел нанести своим жертвам — двум женщинам и мужчине — несколько ножевых ранений. Военнослужащие Криворожской бригады Национальной гвардии во время совместного патрулирования с полицейскими задержали нападавшего и доставили его в отделение полиции.

Выяснилось, что пьяный 60-летний мужчина искал на территории депо свою супругу, однако не нашел ее, и спровоцировал конфликт.

Правонарушитель был задержан и передан в отделение полиции. Уголовное произодство открыто по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленные тяжкие телесные повреждения»). Задержанному грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 8 лет, сообщили в полиции.

Ранее в одном из развлекательных заведений Кривого Рога группа неизвестных напала на вооруженных сотрудников полиции охраны, в в Одессе скончался военнослужащий, ставший жертвой резонансного ДТП 30 марта. Выживший нацгвардеец рассказал, как их после ДТП избивал ногами уголовник.



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