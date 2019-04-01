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Леся Никитюк показала округлившийся животик (фото)
Известная телеведущая Леся Никитюк, которая похвасталась модным образом в велосипедках, взбудоражила сеть новым снимком. Звезда в облегающем красном платье опубликовала в Instagram фото с заметно округлившимся животиком.
«Может, лучше втянуть? Или оставить все-таки? Для драматургии!» — загадочно подписала фото ведущая шоу «Кто против блондинок?» Леся Никитюк.
СМИ тут же подхватили снимок, предположив, что возможно, всегда стройная Леся, публикующая недавно фото в купальниках, беременна.
Никитюк не стала временить с ответом. В новой публикации она повторила снимок и сопроводила его комментарием. Звезда написала, что это была лишь шутка и пообещала, что ради хейтеров готова «быть беременной раз в квартал».
Напомним, Леся Никитюк часто развлекает поклонников в сети забавными историями и яркими фото, но не говорит о личной жизни. Недавно телеведущая призналась, что рассталась со своим парнем. Однако, никогда не называла его имени.
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