Леся Никитюк показала округлившийся животик (фото)

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Леся Никитюк, которая похвасталась модным образом в велосипедках, взбудоражила сеть новым снимком. Звезда в облегающем красном платье опубликовала в Instagram фото с заметно округлившимся животиком.

«Может, лучше втянуть? Или оставить все-таки? Для драматургии!» — загадочно подписала фото ведущая шоу «Кто против блондинок?» Леся Никитюк.

СМИ тут же подхватили снимок, предположив, что возможно, всегда стройная Леся, публикующая недавно фото в купальниках, беременна.

Никитюк не стала временить с ответом. В новой публикации она повторила снимок и сопроводила его комментарием. Звезда написала, что это была лишь шутка и пообещала, что ради хейтеров готова «быть беременной раз в квартал».

Напомним, Леся Никитюк часто развлекает поклонников в сети забавными историями и яркими фото, но не говорит о личной жизни. Недавно телеведущая призналась, что рассталась со своим парнем. Однако, никогда не называла его имени.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что гимнастка Лилия Подкопаева скоро станет мамой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter