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Слово «Чиз» не говорить: не умеющий улыбаться мужчина нашел себе невесту под стать (фото)
45-летний британец Алекс Баркер и 38-летняя американка Эрин Смит страдают от синдрома Мебиуса, вызывающего паралич лицевого нерва. Об этом пишет The New York Times.
Известно, что синдром Мебиуса также затрудняет речь, сосание и глотание, и может сопровождаться другими проблемами со здоровьем. К примеру, по причине болезни люди с синдромом не могут менять выражение лица.
Считается, что в мире менее тысячи человек с этой болезнью.
Для людей с синдромом Мебиуса был даже создан специальный сайт. Именно на нем и познакомились Смит и Баркер.
После четырех свиданий они поняли, что созданы друг для друга, обручились, сыграли свадьбу и даже подумывают о потомстве.
По мнению специалиста, с которым они консультировались, их дети могут и не унаследовать аномалию.
Напомним, что ранее «ФАКТЫ» о другой аномалии — в колумбийском городе Барранкилья произошло редкое событие — у местной жительницы родилась дочь, «беременная» своим близнецом.
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