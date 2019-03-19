Заклеила скотчем один глаз: британка перенесла паралич лица из-за напряжения на работе

Здоровье

Жительница английского города Лидс, 36-летняя Эми Грин, перенесла паралич лица два года назад, но до сих пор мышцы ее лица не полностью поддаются контролю. Историей этой жительницы Великобритании поделилось издание Metro, пишет «Лайф.ру».

Сама Эми считает, что лицевой паралич стал следствием перенапряжения и стресса, которые она испытывала.

Эми Грин рассказала, что с парализованным лицом она проснулась. Накануне, еще перед тем, как лечь спать, она почувствовала головную боль и онемение языка, но сочла, что все это — симптомы переутомления.

Когда на следующий день женщина поняла, что с ее лицом что-то происходит, она записалась на прием к врачу — визит ей назначили на послеобеденное время. Грин решила, что ее состояние не такое уж тяжелое, чтобы манкировать работой — первую половину дня она планировала провести в офисе. Но спустя некоторое время ее речь стала нечленораздельной, мышцы правой части лица словно окаменели.

«Я будто опьянела. Я едва могла связать пару слов»,— сказала о своем состоянии британка.

Женщине потребовалась неотложная помощь. У нее был диагностирован паралич Белла (тип паралича лицевого нерва). По оценкам специалистов, болезнь их пациентки достигла пятой стадии из шести возможных.

«Я много работаю, много делаю вне рабочего времени. Я поняла, что мне нужно позаботиться и о себе, чтобы исцелиться. Врачи объяснили, что мне нужно вручную закрывать веко моего глаза. Он не слезился, становится очень сухим. Мне пришлось научиться заклеивать его скотчем. Вы не поймете, сколько раз в день вы моргаете, пока окажется, что не можете это делать. Я была напугана и хотела плакать, но я не могла это делать со стороны одного глаза. Я до сих пор не могу плакать иногда. Я должна была научиться есть и пить по-новому, нарезать пищу меньше, жевать с одной стороны»,— рассказывает о своем восстановлении Грин.

Эми Грин прошла курс лечения стероидами. Период восстановления был для женщины крайне болезненным. Она убеждена, что ее заболевание стало следствием перенапряжения. По словам британки, она жила «на бегу», постоянно была занята работой, почти не отдыхала.

Медики сразу предупредили ее, что предсказать сроки восстановления лицевых мышц они не в состоянии. За два года, которые прошли после приступа, здоровье женщины и способность управлять лицевой мимикой восстановились на 95 процентов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сотрудники Медицинской школы Каирского университета и лондонской клиники International Andrology рекомендуют инъекции ботокса для лечения различных дифункций, в частности, эректильной. По мнению специалистов, ботокс вызывает временный паралич и расслабление гладких мышц, увеличивая приток крови к органам. Эффект лечения сохраняется примерно шесть месяцев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter