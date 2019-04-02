Британские букмекеры определились с именем первенца принца Гарри и Меган Маркл

Мир

Начался апрель, и это означает, что до главного события года в Великобритании — появления на свет первенца герцога и герцогини Сассексских — остаются считанные недели, а то и дни. Об этом напоминает ресурс Бюро 24/7 со ссылкой на Daily Mail.

Интерес к этой теме продолжает расти, и хотя принц Гарри и Меган Маркл пока никак не комментировали то, как хотели бы назвать малыша (или малышку), букмекерские конторы еще осенью начали принимать ставки на пол ребенка и дату его рождения, а азартные британцы пытаются угадать имя, которое получит королевское дитя.

Главным фаворитом по ставкам еще с октября остается имя Диана — коэффициент 6 к 1. Британцы верят, что принц Гарри захочет назвать свою дочурку в честь матери и «королевы людских сердец» — принцессы Дианы. Среди следующих менее вероятных имен есть также Виктория (9/1), Альберт (12/1), Алиса (12/1) и Филипп (12/1).

Как известно, помимо основного имени, у ребенка принца Гарри и Меган Маркл будет еще два-три имени, которые должна в итоге одобрить королева Елизавета II.

Издание напоминает, что ранее в сети появились кадры королевского baby-shower, где все было в нежной персиковой гамме, а на некоторых снимках был хештег #girl. Очевидно, герцоги Сассекские ждут именно девочку, хотя ранее также предполагалось, что это может быть двойня.

Также сообщалось, что первенец Меган Маркл и принца Гарри будет носить титул графа, если это мальчик, и леди, если будет девочка. Это следует из королевского протокола. Новорожденный малыш станет графом Дамбартоном (второй титул принца Гарри), а малышка — леди [имя] Маунтбэттен-Виндзор.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно королевской традиции, Елизавета II станет первой, кто узнает о рождении первенца. Врачи клиники Святой Марии свяжутся с представителями Кенсингтона в первые минуты жизни младенца, а затем Елизавета II поделится новостью с остальными членами семьи. Что касается мировой общественности, то по традиции новость появится в твиттере Кенсингтонского дворца спустя два-три дня после рождения младенца. Поклонники королевской семьи узнают имя новорожденного лишь спустя четыре дня после его появления на свет, как было в случае с принцем Георгом, принцессой Шарлоттой и маленьким принцем Луи.

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