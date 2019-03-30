Елизавета II узнает первой: СМИ назвали пять правил, которым вскоре будут следовать Гарри и Меган

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До появления на свет первенца принца Гарри и Меган Маркл, остается чуть больше четырех недель: согласно официальным данным, малыш Сассекский родится в конце апреля либо начале мая. И пока фанаты британской королевской семьи пытаются выяснить пол седьмого наследника британского престола, издание ELLE.ру решило сделать подборку интересных обычаев и правил, которым наверняка будут следовать молодые родители.

1. Кто узнает о рождении первым

Согласно королевской традиции, Елизавета II станет первой, кто узнает о рождении первенца. Врачи клиники Святой Марии свяжутся с представителями Кенсингтона в первые минуты жизни младенца, а затем Елизавета II поделится новостью с остальными членами семьи. Что касается мировой общественности, то по традиции новость появится в твиттере Кенсингтонского дворца спустя два-три дня после рождения младенца.

2. Когда будет известно имя новорождённого

Несомненно, принц Гарри и Меган Маркл уже выбрали женское и мужское имя для своего первенца, ведь, по их словам, они сами не знают пол своего малыша. А поклонники королевской семьи узнают имя новорожденного лишь спустя четыре дня после его появления на свет, как было в случае с принцем Георгом, принцессой Шарлоттой и маленьким принцем Луи. Добавим, что, помимо основного имени, у ребенка принца Гарри и Меган Маркл будет еще два-три имени, которые должна в итоге одобрить королева Елизавета II.

3. Сколько врачей и акушеров будут присутствовать при родах

До рождения младенца остаются считанные недели, поэтому герцогиня Меган уже находится под пристальным наблюдением врачей. Известно, что супруга принца Гарри будет рожать под контролем двух врачей и одного акушера, как и Кейт Миддлтон.

4. Как пройдет крещение младенца

Согласно королевскому протоколу, крещение состоится через две недели после появления малыша на свет. Новорожденного оденут в крестильную рубашку из хонитонского кружева и атласа, а само мероприятие пройдет в часовне, удобной всего для молодых родителей. Эксперты уверены, что местом крещения, скорее всего, станет Виндзорский замок, находящийся недалеко от нового роскошного особняка герцога и герцогини Сассекских — Фрогмор-Хауса. Кроме того, у малыша будет от четырех до семи крестных.

5. Новорожденный может не получить титула

Несмотря на то, что дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон имеют титулы принцев и принцессы, согласно правилу, установленному Елизаветой II, к остальным внукам королевы не относится. Возможно, что по желанию монаршей особы первенец Гарри и Меган получил титул леди, графа или герцога, но об этом будет известно спустя несколько дней после его рождения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», принц Уильям может пропустить рождение первенца Гарри и Меган, хотя и не стремится к этому.

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