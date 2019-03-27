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Стало известно, почему у ребенка принца Гарри и Меган Маркл будет другая фамилия

Принц Гарри и Меган Маркл в ближайшие недели станут родителями. Роды, как писали «ФАКТЫ», состоятся в конце апреля или начале мая. И хотя пара не раскрывает ни пол, ни имя ребенка, уже точно известно, что он или она будет носить фамилию Сассекс, хотя сами будущие родители носят фамилию Уэльс. Об этом пишет eg.ru со ссылкой на Hello!

Как известно, сыновья принцессы Дианы Уэльской и принца Чарльза Уильям и Гарри выросли с фамилией Уэльс, используя ее в школе, в университете и во время службы в армии. Уильям был известен как лейтенант Уэльс, а Гарри — капитан Уэльс.

Титул их отца, принца Чарльза — принц Уэльский, а именно титул должен определять фамилию наследника. После брака Меган тоже получила фамилию мужа, а с ней — титул герцогиня Сассекская (от королевы Елизаветы). В итоге титул Меган и Гарри и станет фамилией их ребенка — Сассекс.

К примеру, маленькие дети Уильяма и Кейт — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи — также имеют фамилию Кембридж, а не Уэльс.

Так, принц Джордж, которому пять лет, пошел в младшую школу в прошлом году и числится в ней как Джордж Кембридж. Его трехлетняя сестра принцесса Шарлотта также известна как Шарлотта Кембридж. Говоря о других членах королевской семьи, можно указать, что принцесса Евгения и принцесса Беатрис используют фамилию Йорк в честь своего отца принца Эндрю, герцога Йоркского.

В то же время члены королевской семьи традиционно не используют фамилию и известны общественности под своим именем или под титулом Его или Ее Королевское Высочество.

При этом они, как потомки королевы, могут также взять фамилию «Маунтбэттен-Виндзор». Такое решение приняли в 1960 году королева Елизавета (из рода Виндзоров) и ее муж принц Филипп (Маунтбэттен), которые посчитали, что такая фамилия будет отличать их прямых наследников от остальных членов королевской семьи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», родители герцогини Кембриджской Кейт — Майкл и Кэрол Миддлтон — оказались на грани разорения.

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