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Порошенко победил в заграничном округе в первом туре выборов президента, — данные ЦИК
На избирательных участках за рубежом проголосовали 55,031 тысяч украинцев. Большинство голосов (38.93 процента) отданы за действующего главу государства Петра Порошенко. Ранее сообщалось, что по данным из всех 199 избирательных округов по стране, явка избирателей на выборах президента Украины составила 63,52%.
Об этом сообщает Центризбирком, подсчитавший 100 процентов протоколов со 101 зарубежного избирательного участка. Шоумен Владимир Зеленский набрал 26.01 процента голосов избирателей, на третьем месте — лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко с 10.64 процента голосов.
В таблице представлены кандидаты в президенты, набравшие в первом туре более одного процента голосов избирателей.
Сборный материал о ходе первого тура голосования читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Выборы президента Украины: последние результаты, реакция соцсетей и другие подробности (фото, видео)».
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