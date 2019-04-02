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Украина

На выборах не смогли проголосовать 40% полицейских, нацгвардейцев и пожарных: названа причина

10:39 2 апреля 2019 226
Патрульные полицейские
Инф. «ФАКТОВ»

В первом туре голосования на выборах президента Украины не смогли проголосовать 40 процентов полицейских, спасателей и нацгвардейцев. Это было связано с обеспечением ими правопорядка во время голосования 31 марта. Ранее сообщалось, что самым распространенным нарушением во время первого тура было названо разглашение тайны голосования.

«Так получилось, что в связи с системой изменения места голосования и распределения наших сил по участкам, около 40% полицейских, спасателей и гвардейцев были удалены от своих участков для голосования и занимались своей непосредственной правоохранительной работой по обеспечению правопорядка, и будут продолжать выполнять свои задачи и во время второго тура голосования. Над этим мы будем сейчас работать», — цитируют в департаменте коммуникаций МВД Украины министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Арсен Аваков заявлял, что 31 марта во время голосования и после его окончания специалисты киберполиции зафиксировали попытки вмешательства в работу избирательной системы Украины с некоторых IP-адресов из Киева и из России. Однако эти попытки были вовремя выявлены и заблокированы.

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