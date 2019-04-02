Деньги

Доллар второй день подряд падает на межбанке

На вторник, 2 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс национальной валюты на уровне 27,1909 гривны за доллар. Ранее сообщалось, что это на 1 копейку меньше, чем курс на 1 апреля.

Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне:

Как сообщает «РБК-Украина», курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 апреля по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 15 копеек — до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке — до 26,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 28 копеек до 30,09 гривен за евро.

Накануне торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9800 — 27,0300 гривен за доллар, евро 30,3174 — 30,3709 гривен за евро, российский рубль 0,4114 — 0,4124 гривен за рубль.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в конце марта доллар резко подорожал — почти на 20 копеек 29 марта.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter