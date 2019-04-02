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Возможны небольшие минусы: синоптик рассказала о погоде на эту неделю
Господствующий над Украиной антициклон принес в страну солнечную погоду. Однако небольшая минусовая температура ночью вероятна по всей территории страны. Ранее сообщалось, что во вторник, 2 апреля, днем ожидается + 7 + 11 градусов, на юге и западе местами + 10 + 12 градусов.
«В большинстве областей Украины в среду, 3 апреля, будет преобладать сухая погода. И только хвост фронта зацепит наши восточные области, где пройдут небольшие дождь и даже снег. Снег — потому что там будет холоднее: днем 2 + 6 градусов, а ночью — до небольшого мороза. Между прочим, небольшие минусы ночью вероятные также по всей Украине, однако днем потеплеет до + 6 + 11 градусов, а на западе до + 7 + 12 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозам, в Киеве среда обещает быть солнечной и ясной, однако с северо-восточным порывистым ветром и прохладным воздухом. «Ближайшей ночью в столице около нуля, в окрестностях до -2 градусов, в течение дня потеплеет до + 8 + 10 градусов», — утверждает синоптик.
По ее словам, потепление в Украину придет в выходные дни, 6−7 апреля. Температура воздуха, по прогнозам Натальи Диденко, прогреется до + 12 + 15 градусов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», март 2019 года в Киеве отметился сразу четырьмя температурными рекордами и в целом был на 4 градуса выше, чем климатическая норма.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО. «ФАКТЫ»
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