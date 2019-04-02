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В Киеве горел крупный бизнес-центр, есть пострадавшие (фото)
В Киеве утром 2 апреля вспыхнул пожар на территории бизнес-центра на Харьковском шоссе, 201, в котором проводились строительные работы. В соответствии с оперативной информацией столичных спасателей, пожар возник на первом этаже на площади 150 квадратных метров — причиной стало возгорание материалов для утепления здания.
До прибытия на место инцидента сотрудников ГСЧС огонь пытались самостоятельно потушить сотрудники соседних офисов, в результате одного из них пришлось госпитализировать с отравлением угарным газом.
Всего медицинская помощь понадобилась четырем.
В 9:59 пожар был локализован, а в 10:36 ликвидирован.
В самом здании в результате пожара оказались закопчены стены и потолок помещения, выбиты стекла, а также повреждены мебель и личные вещи.
Напомним, в феврале в Киеве несколько раз горело здание в районе кинотеатра «Киевская Русь», а в марте пожар в многоэтажном жилом доме на Оболони унес жизни двух человек.
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