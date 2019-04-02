Общество

В Киеве начинается прием детей в первые классы школ: что нужно знать родителям

4 апреля в Киеве начинается прием детей в первые классы школ. Все райгосадминистрации столицы за каждой начальной школой или начальным звеном любой гимназии или лицея закрепили территорию обслуживания, так называемый микрорайон. Именно дети, проживающие на такой территории, как в прошлом, так и в этом году, будут иметь гарантированное право на первоочередное зачисление в учебное заведение, сообщили в Киевской горадминистрации. Напомним, в связи с выборами президента, в киевских школах были на один день продлены весенние каникулы.

Ознакомиться с распоряжениями о территории обслуживания, закрепленными за заведениями общего среднего образования можно на страницах Департамента и районных управлений образования, а также на Образовательный карте города Киева.

Как сообщили в КГГА, также право на первоочередное зачисление имеют родные сестры и братья детей, которые уже являются учениками конкретной школы, дети учителей и других работников школы или гимназии и выпускники дошкольного подразделения этой школы.

В Департаменте образования и науки отмечают, что прием заявлений и документов в первые классы по гарантированному праву и правом выбора будет проходить с 4 апреля по 31 мая 2019 года.

Если в семье есть будущий первоклассник, нужно подать в школу заявление, копию паспорта, копию свидетельства о рождении ребенка, оригинал медицинской справки и документ, подтверждающий место жительства.

В столичной администрации отметили, что для удобства жителей Киева и избежания лишней бюрократической волокиты все школы получили сведения из реестра территориальной общины города Киева, подтверждающие место проживания потенциальных первоклассников. Если сведения о ребенке внесены в реестр, то никаких дополнительных документов, удостоверяющих место жительства, не требуется.

В случае, если по определенным причинам ребенок не зарегистрирован по месту жительства, родителям необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг района, и уже на следующий день школа получит подтверждение о регистрации.

Родители, которые имеют статус временно перемещенных лиц, в пакет вышеперечисленных документов добавляют выдержка из справки о регистрации ВПЛ для подтверждения места жительства.

Для того, чтобы подать документы в первый класс, в школу можно прийти без ребенка. При поступлении для шестилеток больше не проводят испытания.

«Уже 3 июня в школах Киева состоится зачисление детей в соответствии с их гарантированным правом, а также детей, родители которых выбрали заведение, не закрепленное за их территорией обслуживания, на свободные места, в случае, если количество свободных мест равно или больше количеству заявлений на свободные места», — говорится в сообщении КГГА.

В Департаменте образования отметили, если количество поданных заявлений больше, чем количество мест, зачисление состоится по результатам жеребьевки, которая пройдет в период с 5 по 10 июня и в соответствии с порядком, определенным педагогическим советом школы, лицея или гимназии.

С 17 июня в школах Киева продолжится прием детей в первые классы при наличии свободных мест по месту жительства — до 1 сентября и в течение учебного года — в порядке поступления заявлений.

По прогнозам, в этом году в Киеве ожидается более 33 тысяч будущих первоклассников.

Как писали «ФАКТЫ», с 25 января в Украине вступили в силу новые условия сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) для школьников и студентов. Изменения, прежде всего, касаются зачисления сертификатов международных языковых экзаменов, прохождения аттестации теми, кто находится в СИЗО, и пересдача ГИА учащимися колледжей и техникумов.

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