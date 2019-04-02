Происшествия

На Донбассе 8-месячный мальчик упал в ванну с кипятком

В реанимационное отделение больницы Краматорска госпитализировали 8-месячного мальчика, упавшего в ванну с кипятком. Он получил 25 процентов ожога тела. Ранее сообщалось, что в одесской больнице умер годовалый Даниил из Белгород-Днестровского района Одесской области, который упал в ванну с кипятком и получил 80% ожогов тела.

Как сообщают в полиции Донецкой области, сообщение о ЧП поступило в Мирноградский отдел. Правоохранителям сообщили, что несчастье произошло когда родители, готовившие ванну для купания малыша, на минуту потеряли бдительность. Именно в этот момент мальчик залез в емкость с водой и обжегся. Родители немедленно вызвали скорую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 31 марта, в больнице Кропивницкого умер 58-летний водитель автоцистерны, получивший тяжелые ожоги во время взрывов и пожара на автозаправке.



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