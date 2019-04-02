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Украина возобновила строительство стены на границе с Россией (фото)
В апреле в ряде областей Украины активизировались работы по возведению на границе с Россией заградительных сооружений. Ранее сообщалось, что в Закарпатье для борьбы с контрабандистами пограничники Мукачевского отряда установили семь тысяч метров спирального заградительного забора вдоль линии границы.
Как сообщают в Госпогранслужбе, в частности, в Луганской области подрядчики провели подготовительные работы для строительства рокадной дороги, а также обустраивают заграждения и противотранспортные рвы. Так, на участке отдела пограничной службы «Лозно-Александровка» установлено 6,3 км спиральных заграждений типа «Егоза» и обустроено свыше 13 км противотранспортного (противотанкового) рва.
На участке Золочевского района Харьковской области проводятся работы по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля, прокладке переходов через сложные или нестандартные участки местности, осуществляется доставка щебеночной продукции с железнодорожной станции к местам выполнения работ и корректировка проектных решений. Также сообщается о работах по реконструкции, строительства и обустройству объектов в Черниговской и Сумской областях.
Конечным сроком реализации плана по обустройству границы является 2021 год. На работы в 2019 году из бюджета выделили 400 млн гривен. За эти средства планируется развернуть пять комплексов видеоконтроля и сигнализации, обустроить 50 километров противотранспортных рвов, 9,5 км сетчатого ограждения, 47,9 км заграждений со спирали типа «Егоза», проложить 65,8 км рокадной дороги, оборудовать 40 переходов через сложные участки (овраги, канавы
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на админгранице с оккупированным Крымом, в глуби территории россияне возвели заградительные сооружения. Забор возвели для того, чтобы крымчане не могли скрытно переходить на территорию материковой Украины. Россияне возвели стену в глубине захваченных территорий
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