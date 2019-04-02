Украина возобновила строительство стены на границе с Россией (фото)

Украина

В апреле в ряде областей Украины активизировались работы по возведению на границе с Россией заградительных сооружений. Ранее сообщалось, что в Закарпатье для борьбы с контрабандистами пограничники Мукачевского отряда установили семь тысяч метров спирального заградительного забора вдоль линии границы.

Как сообщают в Госпогранслужбе, в частности, в Луганской области подрядчики провели подготовительные работы для строительства рокадной дороги, а также обустраивают заграждения и противотранспортные рвы. Так, на участке отдела пограничной службы «Лозно-Александровка» установлено 6,3 км спиральных заграждений типа «Егоза» и обустроено свыше 13 км противотранспортного (противотанкового) рва.

На участке Золочевского района Харьковской области проводятся работы по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля, прокладке переходов через сложные или нестандартные участки местности, осуществляется доставка щебеночной продукции с железнодорожной станции к местам выполнения работ и корректировка проектных решений. Также сообщается о работах по реконструкции, строительства и обустройству объектов в Черниговской и Сумской областях.

Конечным сроком реализации плана по обустройству границы является 2021 год. На работы в 2019 году из бюджета выделили 400 млн гривен. За эти средства планируется развернуть пять комплексов видеоконтроля и сигнализации, обустроить 50 километров противотранспортных рвов, 9,5 км сетчатого ограждения, 47,9 км заграждений со спирали типа «Егоза», проложить 65,8 км рокадной дороги, оборудовать 40 переходов через сложные участки (овраги, канавы и т. п. ), выполнить работы по реконструкции помещений для подразделений охраны границы на трех объектах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на админгранице с оккупированным Крымом, в глуби территории россияне возвели заградительные сооружения. Забор возвели для того, чтобы крымчане не могли скрытно переходить на территорию материковой Украины. Россияне возвели стену в глубине захваченных территорий

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