Украина

Как в концлагере: появились интересные детали о заборе оккупантов на админгранице с Крымом

Забор, который оккупанты построили на административной границе с аннексированным Крымом, возвели для того, чтобы крымчане не могли скрытно переходить на территорию материковой Украины. Россияне возвели стену в глубине захваченных территорий.

Об этом в эфире эфире Еспресо.TV заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян. «Его задача, как у стены в концлагерях: не дать крымчанам нелегально попасть на материковую Украину», — отметил он.

По словам Олега Слободяна, это сооружение не доходит до контрольно-пропускных пунктов, расположенных в районе админграницы, а находится в глубине и его визуально не видно. По словам спикера, у Госпогранслужбы Украины есть информация о том, что руководитель предприятия, занимавшегося строительством забора, задержан при попытке дать 2,5 млн рублей взятки представителям ФСБ в Крыму, чтобы те подписали акт приема работ, когда сами работы еще не были доведены до конца.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина, введя новые санкции против России, включила в список не только политиков и бизнесменов, близких к Кремлю, но и археологов, незаконно ведущих раскопки в аннексированном Крыму.

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