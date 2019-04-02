Происшествия

В Нежине автобус с пассажирами врезался в грузовик: есть пострадавшие (фото)

В Нежине (Черниговская область) водитель автобуса ПАЗ, в котором находились пассажиры, врезался в автомобиль КрАЗ. ЧП произошло на улице Прилукской. Ранее сообщалось, что в Черниговской области во время ликвидации пожара сухостоя неизвестные избили двоих спасателей.

Как сообщают в областном главке ГосЧС, ДТП произошло вследствие того, что 44-летний водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством. В результате ЧП пострадал он сам и 43-летняя пассажирка автобуса.

Спасатели, прибывшие на место ДТП, при помощи спецсредств провели разблокировку переднего колеса ПАЗа для его дальнейшей транспортировки.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и двух микроавтобусов погиб человек. Авария произошла возле села Удобное Белгород-Днестровского района.

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