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На пожаре под Черниговом жестоко избили спасателей
В воскресенье, 31 марта, во время ликвидации пожара сухостоя в Черниговской области неизвестные избили двоих спасателей. Об этом в Facebook сообщил глава ГосЧС Украины Николай Чечеткин.
Напомним, 30 марта в Одессе пострадавших в ДТП полицейских, которые находидись на службе, избивал ногами ранее судимый одессит, он же пытался отобрать у упавшего копа его табельное оружие.
ЧПв Черниговской области произошло вблизи села Серединка. Пострадали командир отделения и водитель Олишевского пожарно-спасательного подразделения. Они получили травмы различной степени тяжести и каретой экстренной медицинской помощи были доставлены в больницу.
«Моему возмущению нет предела, когда происходят случаи вроде этого… Двое наших пожарных были цинично избиты какими-то отбросами. Я не могу иначе назвать существо, которое смеет применить физическую силу к людям, которые рискуют своей жизнью каждый день», — пишет Чечеткин.
Главный спасатель отмечает, что еще не наступил пожароопасный период, а количество возгораний возросло.
«Я шокирован тем, что теперь не только с равнодушием граждан и огнем нам приходится бороться, но и с открытой агрессией», — возмущается Чечеткин.
Он отметил, что сейчас полицейские проводят следственные действия, и выразил надежду, что виновные будут строго наказаны.
Отметим, нападение на военнослужащих и правоохранителей, находящихся при исполнении обязанностей, не редкость.
Ранее «ФАКТЫ» писали о ЧП в одном из развлекательных заведений Кривого Рога, где группа неизвестных напала на вооруженных сотрудников полиции охраны, которые находились на службе. Во время драки неизвестные пытались забрать у охранника автоматическое оружие, били ногами. А в Одессе неизвестный ранил ножом офицера полиции, который пытался успокоить шумную компанию. Еще один инцидент с избиением полицейских произошел и в Прикарпатье, где директор школы и учитель физкультуры избили патрульных.
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