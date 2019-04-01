Происшествия

На пожаре под Черниговом жестоко избили спасателей

В воскресенье, 31 марта, во время ликвидации пожара сухостоя в Черниговской области неизвестные избили двоих спасателей. Об этом в Facebook сообщил глава ГосЧС Украины Николай Чечеткин.

Напомним, 30 марта в Одессе пострадавших в ДТП полицейских, которые находидись на службе, избивал ногами ранее судимый одессит, он же пытался отобрать у упавшего копа его табельное оружие.

ЧПв Черниговской области произошло вблизи села Серединка. Пострадали командир отделения и водитель Олишевского пожарно-спасательного подразделения. Они получили травмы различной степени тяжести и каретой экстренной медицинской помощи были доставлены в больницу.

«Моему возмущению нет предела, когда происходят случаи вроде этого… Двое наших пожарных были цинично избиты какими-то отбросами. Я не могу иначе назвать существо, которое смеет применить физическую силу к людям, которые рискуют своей жизнью каждый день», — пишет Чечеткин.

Главный спасатель отмечает, что еще не наступил пожароопасный период, а количество возгораний возросло.

«Я шокирован тем, что теперь не только с равнодушием граждан и огнем нам приходится бороться, но и с открытой агрессией», — возмущается Чечеткин.

Он отметил, что сейчас полицейские проводят следственные действия, и выразил надежду, что виновные будут строго наказаны.

Отметим, нападение на военнослужащих и правоохранителей, находящихся при исполнении обязанностей, не редкость.

Ранее «ФАКТЫ» писали о ЧП в одном из развлекательных заведений Кривого Рога, где группа неизвестных напала на вооруженных сотрудников полиции охраны, которые находились на службе. Во время драки неизвестные пытались забрать у охранника автоматическое оружие, били ногами. А в Одессе неизвестный ранил ножом офицера полиции, который пытался успокоить шумную компанию. Еще один инцидент с избиением полицейских произошел и в Прикарпатье, где директор школы и учитель физкультуры избили патрульных.

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