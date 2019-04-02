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Украина

У Кремля появился шанс: генерал рассказал, что Путин будет делать с Зеленским

14:44 2 апреля 2019 161
Кремль
Инф. «ФАКТОВ»

В ближайшее время Кремль, ожидая итогов президентских выборов, не будет делать никаких официальных заявлений по Украине. У российского президента Владимира Путина появился шанс избавиться от своего врага — действующего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко. «Все знают, как Путин относится к Порошенко. Поэтому, конечно же, у хозяина Кремля появился шанс избавиться от своего врага», — отметил он и выразил мнение, что время до второго тура голосования, которое состоится 21 апреля, пройдет более-менее спокойно.

«Они (в России, — Ред.) ждут для себя позитивных новостей. Не зря же помощник Путина Владислав Сурков, который в том числе отвечал за Украину, после колебаний, уходить ему с занимаемой должности или нет, решил все-таки остаться. Теперь российский президент будет ждать от него по нашей стране только позитивных для себя новостей», — добавил генерал-лейтенант.

Полный текст интервью Игоря Романенко читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Путин может вмешаться, если в Украине начнется третий Майдан».

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