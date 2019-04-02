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Кровавое ДТП с Зайцевой и Дроновым в Харькове: кто будет рассматривать апелляцию
Судей, которые в Апелляционном суде Харькова будут рассматривать дело виновников кровавого ДТП осенью 2017 года — Зайцевой-Дронова, приговоренных к 10 годам лишения свободы, выбрали автоматическим распределением. Об этом в Facebook сообщила журналист Татьяна Доцяк.
По словам пресс-секретаря суда Евгении Бондаренко, дело Зайцевой-Дронова, поступившее в апелляцию 1 апреля, будет слушать коллегия судей в составе председательствующего Владимира Протасова и судей Елены Грошевой и Виктории Яковлевой.
Теперь в течение трех дней коллегия должна проверить, соответствуют ли апелляционные жалобы требованиям Уголовно-процессуального кодекса, открыть апелляционное производство и в течение десяти дней, назначить дату судебного заседания.
Журналист Татьяна Доцяк, со слов знакомых адвокатов, характеризует председательствующего Владимира Протасова как принципиального и не поддающегося влиянию человека.
«Яковлеву, скорее всего отведут, потому что она рассматривала апелляцию по мере пресечения Дронову, и не имеет права теперь рассматривать апелляцию по делу», — пишет Доцяк.
Вместо нее, по мнению журналистки, могут поставить Савенко или Савченко.
«О Савченко помню такое: когда Энгибаряну в апелляции заменили тюремное заключение на условный срок (фактически отпустили), Савченко тогда был в тройке судей, и единственный из троих, кто с этим не согласился и написал особое мнение, где объяснил почему он не соглашается на условный срок Энгибаряну», — вспоминает она.
Судью Протасова хорошо охарактеризовали и подписчики Доцяк.
«Да, он реально один из немногих нормальных. У нас даже вынес когда-то оправдательный во времена Яныка по сфальсифицированному делу», — отметил Юрий Аксенов.
«Протасов очень такой правильный. Бывший судья военного суда до Януковича, когда их ликвидировали. Соответственно, и его моральный облик таков — суров, но справедлив, однако человеческое ему не чуждо, он объективно воспринимает реальность, участвует в рассмотрении дела, даже если не головуючим, активно работает с участниками процесса, при этом не дает участникам выходить за рамки процесса. Наблюдал за ним пару недель на практике еще», — уточнил Александр Каленик.
Он же поделился мнением о других судьях: «Грошевая на тот момент заведовала палатой по криминальным. Заседания с ней достаточно яркие и она достаточно активно участвует в процессе. Процессуально грамотная, но не уверен, что будучи так долго зам. главы суда, и возглавляя палату по уголовным делам, она будет точно так же беспристрастна как и Владимир Ильич Протасов. Савенко как судья мне непонятен. Сделал замечание в зал не по делу, сидит и пассивно принимает участие в процессе. До Грошевой и Протасова ему как до Киева… Но он еще достаточно молодой судья и может что-то уже изменилось с тех пор, как я все наблюдал. В общем, тройка очень интересная, надо бы прийти на заседение».
Напомним, суд первой инстанции назначил обвиняемым в ДТП на Сумской по 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года. Оба обвиняемые обжаловали приговор. Первым об этом заявил Геннадий Дронов.
В апелляции интересы Зайцевой будет представлять Юлия Плетнева, дочь судьи Апелляционного суда Харьковской области Владимира Плетнева, который ушел в отставку в 2018 году.
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