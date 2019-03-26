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Скандальное ДТП в Харькове: Зайцева подала апелляцию
26 марта в Киевский райсуд Харькова поступила апелляция фигурантки кровавого ДТП в Харькове Елены Зайцевой и ее адвоката. Об этом сообщает «МедиаПорт».
Информацию о поступлении апелляционной жалобы подтвердила руководитель аппарата суда Наталья Бардина. Далее апелляцию направят в Харьковский апелляционный суд.
Интересы Зайцевой теперь представляет Юлия Плетнева.
В суде первой инстанции Елену Зайцеву защищали три адвоката — Юлия Козырь, Евгений Мельниченко и Максим Стець.
На прошлой неделе адвокат Юлия Козырь сообщила корреспонденту «МедиаПорта», что больше не участвует в деле. Адвокат Евгений Мельниченко подтвердил, что тоже не представляет интересов Зайцевых. Максим Стець от комментариев по телефону отказался.
Как сообщает издание, Юлия Плетнева — дочь судьи Апелляционного суда Харьковской области Владимира Плетнева (ушел в отставку в 2018 году), она является одной из защитников Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, представляет интересы Михаила Добкина и других известных харьковчан.
Напомним, 26 марта Киевский районный суд Харькова приговорил Елену Зайцеву и Геннадия Дронова к одинаковому сроку лишения свободы — 10 лет. Кроме того, их на 3 года лишили прав управлять транспортными средствами. В дополнение оба должны возместить пострадавшим имущественный ущерб, который суд оценил в 7 млн гривен.
Адвокат Геннадия Дронова на днях подал апелляционную жалобу на приговор Киевского районного суда в отношении своего подзащитного. В жалобе приговор назван «предвзятым, незаконным, необоснованным и противоречащим нормам процессуальных прав и свобод человека».
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