Украина

Весенний призыв: сколько денег получат срочники перед отправкой в армию

Перед отправкой на срочную службу в ходе весеннего призыва 2019 года призывники получат по 3,8 тысяч гривен. Об этом сообщил заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персоналом ГШ ВСУ Валерий Дендебера.

По его словам, на службе призывники будут находится на полном государственном обеспечении. На личные нужды ежемесячно выплачивается около 350 грн, передает LIGA.net.

При увольнении срочник получает материальную помощь в размере от восьми должностных окладов в зависимости от звания и должности. После увольнения также выплачивается материальная помощь в размере минимальной зарплаты или средней зарплаты для тех, кто работал до призыва.

За призывниками сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Из бюджета на обеспечение призыва выделяется 82,6 млн грн.

Как писали «ФАКТЫ», с 1 апреля в Украине начался призыв на срочную военную службу мужчин до 27 лет, пригодных по состоянию здоровья, а также тех, у кого нет права на увольнение или отсрочку от призыва. Призыв будет проходить с 8 апреля по 27 июня.

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