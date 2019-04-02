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В украинских лесах объявлен «сезон тишины»: что запрещено делать
В Украине в период с 1 апреля до 15 июня в лесах и на объектах благоустройства запрещены любые мероприятия, которые являются источником повышенного шума и беспокойства. Такие природоохранные меры предусмотрены для сохранения ареала обитания животных и птиц во время их размножения и воспроизводства популяции. Об этом говорится на официальной странице министерства экологии и природных ресурсов.
Напомним, в Киеве в районе станции метро «Лесная» неизвестные уничтожили сотни деревьев, начав самовольную вырубку леса.
Министр Остап Семерак призвал украинцев быть толерантными по отношению к окружающей среде. Не устраивать в лесах и лесопарках стрельбу, фейерверки, ралли или другие спортивные соревнования, которые вызывают шум и гам.
«Рассчитываю не только на активность экологических инспекторов и лесоводов по предупреждению подобных случаев и их выявлению, но и на самих граждан, заложником которых, к сожалению, часто становится природа», — написал министр.
В случае нарушения «тишины» предусмотрены штрафы от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, а для должностных лиц — от пятидесяти до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Ранее сообщалось, что в Бердянске в многоэтажном доме замуровали голубей, которые здесь гнездились, уничтожив при этом сотни птиц.
«ФАКТЫ» писали, что в оккупированном Крыму при подготовке к пляжному сезону вырубили деревья и замусорили лес.
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