Политика

У Зеленского не могут определиться, нужно ли тому идти на дебаты с Порошенко

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что он готов участвовать в дебатах перед вторым туром президентских выборов, но сначала нужно дождаться его официального объявления. Об этом заявил политконсультант штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

«Владимир Зеленский уже четко дал понять, что готов к дебатам, и ему абсолютно все равно, будет ли это Порошенко, Тимошенко или какой-то другой кандидат. Как это будет происходить, когда, в каком режиме — я пока об этом ничего сказать не могу. Давайте дождемся сначала второго тура, а потом будет решать проблемы по мере их поступления», — сказал, передает «Интерфакс-Украина».

В то же время, советник кандидата в президенты Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что тому не о чем дебатировать с кандидатом в президенты и действующим главой государства Порошенко, в том числе и потому, что он считает своего конкурента «марионеткой Коломойского».

По его словам, ранее Зеленский был готов провести дебаты с Порошенко.

«Вопрос такой — о чем дебатировать? О том, что человек 5 лет был на высшем посту в стране и он все мог доказать и объяснить своими делами?», — сказал советник Зеленского.

Советник шоумена отметил, что в ближайшее время Зеленский должен детально представить своим избирателям программу и членов команды.

Как писали «ФАКТЫ», первый тур выборов президента Украины стал по-настоящему сенсационным: комик Владимир Зеленский выходит во второй тур с результатом более 30%, компанию ему составит действующий глава государства Петр Порошенко с результатом в 16%. Впервые в истории человек без политического опыта всерьез претендует на самый высокий пост в стране.

Что ждет Украину в случае победы лидера студии «Квартал 95» и как будут развиваться события, если действующему президенту удастся сохранить свой пост, читайте в материале «ФАКТОВ»: Провал или прорыв для Украины? Чего ждать от битвы Порошенко с Зеленским.

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