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Украинцы запустили челлендж с требованием дебатов между Порошенко и Зеленским
На «Суспільному», который предложил провести дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко в своей студии, запустили флешмоб. Пользователей Facebook призывают задавать вопросы кандидатам в президенты с хештегом #хочубачитидебати.
Ресурс приглашает всех, кто хочет увидеть кандидатов на пост президента на независимом медиа «без заготовленных удобных вопросов и ответов», приобщиться к «челлендж-дебатам».
В ссылки на 19 апреля «Дебаты — челендж: Порошенко vs Зеленский на UA: «Суспільне» предлагается размещать на площадках Istagram, Facebook, Twitter и в других соцсетях, в качестве публикаций и репостов с тегами #хочувидетьдебаты, #дебаты_челлендж, #debate_challenge и #дебаты_челендж.
«Задаем вопросы кандидатам в президенты, добавляем тег #хочувидетьдебаты; публикуем», — предлагает «Суспільне».
Украинцы поддержали такой призыв. Жители Одессы, Харькова, Киева, Ровно призывают победителей первого тура прийти на дебаты. Они хотят услышать от кандидатов, как те собираются управлять страной последующие пять лет.
Напомним, на 15:00 2 апреля ЦИК обработала 99,45% протоколов. Результаты: Зеленский — 30,22%, Порошенко — 15,93%, Тимошенко — 13,39%, Бойко — 11,68%, Гриценко — 6,92%, Смешко — 6,03%, Ляшко — 5,48%, Вилкул — 4,15%, Колшулинский 1,62. Далее идут кандидаты, у которых меньше 1%.
Как писали «ФАКТЫ», прогнозы на второй тур выборов дал аналитик Игар Тышкевич в материале: «Провал или прорыв для Украины? Чего ждать от битвы Порошенко с Зеленским».
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?