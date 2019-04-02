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Сбил и уехал: сеть взбудоражило видео жуткого ДТП в Харькове
В понедельник, 1 апреля, в Харькове на улице Клочковской произошло ДТП. Неизвестный на автомобиле Mitsubishi сбил женщину и уехал с места происшествия. Об этом пишет «ХС Харьков» и публикует видео ЧП.
Напомним, в субботу, 30 марта, в Суворовском районе Одессы легковой автомобиль сбил насмерть нацгвардейца, еще пятерых травмировал.
На харьковской съемке видно, как на переходе, когда группа людей пыталась перейти дорогу, машина на скорости наехала на женщину. Люди подхватили ее, а водитель-нарушитель даже не вышел поинтересоваться состоянием сбитой. Он немного отъехал от пешеходного перехода, пропустив людей, и поехал дальше.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП на пешеходном переходе в Харькове, которое устроила сотрудница полиции. Также сообщалось страшном ДТП в Киеве возле станции метро «Дорогожичи», в котором маршрутка совершила наезд сразу на трех пешеходов — женщин разного возраста.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.