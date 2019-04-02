Происшествия

Под Одессой «Волга» врезалась в дерево: два человека погибли

Жуткая автомобильная авария произошла во вторник, 2 апреля, в ближнем пригороде Одессы. В Лиманском районе, неподалеку от его административного центра, города Доброслава, автомобиль «Волга» врезался в дерево. В результате ДТП погибли два человека — 44-летний водитель и 38-летний пассажир. Еще двое, находившиеся в салоне автомобиля, получили серьезные травмы и госпитализированы.

По предварительным сведениям, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. Впрочем, имеются и другие версии. Все они будут проверены правоохранителями.

На месте происшествия работают медики скорой, патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на трассе Киев — Одесса после столкновения загорелось авто.

А в Харькове ДТП на пешеходном переходе устроила сотрудница полиции. В Киеве авто на большой скорости насмерть сбило пешехода на «зебре».

Также сообщалось страшном ДТП в Киеве возле станции метро «Дорогожичи». Там водитель маршрутки совершил наезд сразу на трех пешеходов — женщин разного возраста.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter