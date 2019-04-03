На Донбассе засекли более сотни воинских формирований РФ: сделано громкое заявление

Украина

Россия использует против Украины новейшее вооружение. Об этом заявил «ФАКТАМ» спикер InformNapalm Михаил Макарук.

«Это не старая советская рухлядь — это новые разработки в сфере модификации новейших танков. Например, это те же самые танки Т-72 или Т-80, которые просто были модифицированы, но это считается новой разработкой. Мы идентифицировали новые беспилотные летательные аппараты, системы радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки. Это были и новые комплексы ПВО, включая „Панцирь С-1“, и новые машины разминирования, как „Ртуть БМ“», — сообщил он.

По его словам, они задокументировали на Донбассе 108 воинских формирований, причем именно российских.

«Это военные части, бригады, которые были идентифицированы нами. Сюда входят войска абсолютно всех военных округов России, а также военные бригады из Таджикистана, Приднестровья, так называемая 7-я миротворческая бригада оккупированной Абхазии, бригады из Крыма. Потом Росгвардия, силы специальных операций, Главное разведуправление Российской Федерации, подразделения МВД», — говорит Макарук.

По его словам, разведывательное сообщество InformNapalm располагает всеми доказательствами присутствия российских войск на временно оккупированных территориях.

Более подробно об участии российских войск в конфликте на востоке Украины читайте в материале «ФАКТОВ»: То, что россиян бросают на Донбасс по приказу, — это миф, они сами к нам рвутся, — спикер InformNapalm.

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