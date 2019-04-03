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Мир

Наполовину съеденная живьем антилопа пытается убежать от гиены: шокирующее видео (18+)

3:50 4 апреля 2019 46
Оскалившаяся гиена
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В Национальном парке Крюгера в ЮАР засняли шокирующее видео, которое было опубликовано на сайте Latest Sightings. На кадрах видно, как уже наполовину съеденная живьем антилопа импала пытается убежать от гиены.

Самец импалы показал себя настоящим бойцом — он встал на ноги и, прилагая огромные усилия, попытался сдвинуться с места, хотя хотя у него уже практически отсутствовала половина тела и наружу свисали внутренности. Однако гиена, которая неспеша отрывала куски мяса от обреченного животного, не упускала свою добычу, которая в конце концов проиграла неравный бой.

Остатки антилопы, оставшиеся после пира гиены, доел молодой леопард, который наблюдал за происходящим с безопасного расстояния.

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