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Шоу-бизнес

Леся Никитюк заинтриговала поклонников пикантными фото в ванне

12:00 3 апреля 2019 242
Леся Никитюк
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Известная телеведущая Леся Никитюк, которая ранее разыграла поклонников, показав округлившийся животик, заинтриговала новыми пикантными снимками. На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на которых позирует обнаженной в ванне. Звезда не стала показывать свое тело, открыв всего лишь плечи и поиграв с пеной. Леся показала два забавных снимка и предложила поклонникам выбрать, какой из них лучше.

«1 или 2? Голосуйте! Если 2… отращиваю, и хожу завтра целый день», — пообещала Леся.

Забавные фото Никитюк пришлись по душе подписчикам. В комментариях они оставляют шуточные комментарии и утверждают, что снимок с усами из пены однозначно лучше.

Ранее Леся уже позировала в ванне в фотосессии для календаря.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что певица Настя Каменских показала пикантное фото в ванной, сняв штаны на фоне унитаза.

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