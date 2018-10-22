Леся Никитюк показала голое фото в ванне (фото)

Шоу-бизнес

Участница шоу «Танці з зірками» Леся Никитюк, которая в прошлом эфире получила самые низкие оценки судей, но осталась в проекте благодаря поддержке телезрителей, ответила на низкие баллы. За номер фьюжн телеведущая получила от Дмитрия Монатика, Катерины Кухар и Влада Ямы всего 21 балл и оказалась внизу турнирной таблицы. В ответ Леся посвятила песню Яме, критиковавшем ее танцы, и опубликовала в Instagram фото, на котором позирует обнаженной в ванне.

«Вчера судьи в очередной раз доказали что мои танцы это ОЧКО (21 балл). Жду обсуждений», — написала Леся Никитюк в посте.

Поклонники в комментариях засыпали Лесю комплиментами, отмечая ее харизму. Но они все же согласны с судьями, что Леся технически заметно уступает коллегам. Зато она делает из танцев шоу, за что ее и любят зрители.

Напомним, в девятом эфире шоу покинула пара Руслан Сеничкин и Яна Цыбульская, которая на днях вышла замуж за коллегу.

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