Стало известно, когда в Киеве отключат отопление

Общество

В Киеве 6 апреля официально завершается отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Виталий Кличко. Напомним, отопительный сезон в столице начался 15 октября 2018 года.

При этом в горадминистрации решили, что детские сады, школы, больницы и другие объекты социальной сферы будут отключаться постепенно по индивидуальным заявкам.

«Напомню, что решение о завершении отопительного сезона орган местного самоуправления принимает, исходя из погодных условий. По информации, которую предоставил нам „Укргидрометцентр“, температура воздуха будет повышаться. Поэтому уже с 6 апреля мы завершаем работу системы централизованного отопления. Отдельно отмечаю, что учреждения социальной сферы будут отключать от отопления только по их индивидуальным заявкам, то есть по решению администраций этих учреждений», — заявил на брифинге заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Он также подвел итоги отопительного сезона завершается.

Чиновник отметил, что несмотря на ряд вызовов, отопительный сезон прошел стабильно и надежно. В течение осени и зимы «Киевтеплоэнерго» выявило и устранило почти 6 тысяч повреждений тепловых сетей.

Отметим, решение о начале и завершении отопительного сезона принимают местные власти. Для завершения сезона необходимо, чтобы трое суток среднесуточная температура воздуха держалась выше отметки +8 градусов.

Ранее киевлян предупредили об очередном повышении тарифов на тепло и горячую воду с с 1 мая.

«ФАКТЫ» сообщали, что первыми в этом году завершили отопительный сезон в Днепре, Одессе и Херсоне.

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