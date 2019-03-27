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Олег Винник заинтриговал поклонниц неожиданным дуэтом (фото)
Популярный украинский певец Олег Винник, порадовавший поклонниц оголенным накачанным торсом в спортзале, пообещал вскоре представить новую видео работу. Любимец женщин не стал называть, на какую именно песню снимет клип, но показал его новую героиню. На своей странице в Instagram он опубликовал фото со съемочной площадки, на котором позирует с симпатичной девочкой.
«Как думаете, на какую песню мы готовим клип с этой прекрасной леди?», — подписал фото Винник. В комментариях поклонницы предполагают, что это будет «Каменная ночь», где поется о маленькой дочери.
Также они отметили необычный образ артиста и раскритиковали его новую прическу. Кстати, над новым образом Винника стилисты колдовали целых шесть часов.
Недавно Олег Винник представил клип «Роксолана» с Адой Роговцевой и Ольгой Сумской в главных ролях.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что группа «Время и Стекло» выпустила клип «Дим». Некогда популярная группа «Алиби» заинтриговала возвращением в шоу-бизнес.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».