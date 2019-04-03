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Происшествия

В Николаеве значительно возросло число пострадавших от укусов бешеной собаки

14:23 3 апреля 2019 11
собака
Инф. «ФАКТОВ»

В связи увеличением количества людей, обратившихся за медицинской помощью из-за укусов бездомными собаками, в одном из микрорайонов Николаева ввели карантин. В городе уже зафиксировано двенадцать инфицированных.

Напомним, впервые зараженная собака начала бросаться на людей 28 марта, ее поймали, а исследования подтвердили у животного бешенство. Первоначально в больницу с укусами обратилось 6 человек, теперь их количество возросло до 12.

Анализы подтвердили — все они инфицированы вирусом бешенства. Сейчас пострадавшие получают необходимое лечение, но медики опасаются, что зараженная собака успела покусать других бездомных животных, и они разносят инфекцию дальше.

Чтобы остановить ее распространение, бездомных кошек и собак отлавливают, временно помещают в приют и проверяют на бешенство.

«Нами обозначена зона карантина, где КП» Защити животных «будет работать, они уже работают в этой зоне, проводят отлов и размещают их у нас в вольерах. За собаками ведется наблюдение, если подтвердится бешенство, то нам ничего не останется, к сожалению, как усыпить животное», — цитирует слова заместителя городского головы Николаева Юрия Степанца ТСН.

Отметим, бешенство — вирусная смертельная инфекция, которую можно предупредить вакцинацией. Людям вирус бешенства обычно передается через укус зараженных животных, причем в 99% случаев источник заражения — собаки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Кропивницком стая собак искусала школьника, а вакцину нашли только спустя 4 дня.

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