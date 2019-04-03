- 14:23 В Николаеве значительно возросло число пострадавших от укусов бешеной собаки
- 14:17 В Кремле ничего не знают о "выдаче" паспортов РФ жителям "ЛНР" и "ДНР"
- 14:10 63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой спортсменке
- 14:07 Украинские моряки попали в плен
- 14:03 В день выборов на Донбассе погиб боец Яроша: в сети показали его фото
- 13:39 Ульяна Супрун рассказала, как правильно питаться и при этом не переплачивать
- 13:32 На границе со Словакией образовались огромные заторы: что происходит
- 13:30 Полгода ничего не сможет сделать: Зеленскому предрекли серьезные проблемы с его президентством
- 13:11 Нашкодивший пес избежал выговора, заперевшись в своей клетке: забавное видео
- 13:09 Есть что скрывать: Олег Винник впервые рассказал о детях
В Николаеве значительно возросло число пострадавших от укусов бешеной собаки
В связи увеличением количества людей, обратившихся за медицинской помощью из-за укусов бездомными собаками, в одном из микрорайонов Николаева ввели карантин. В городе уже зафиксировано двенадцать инфицированных.
Напомним, впервые зараженная собака начала бросаться на людей 28 марта, ее поймали, а исследования подтвердили у животного бешенство. Первоначально в больницу с укусами обратилось 6 человек, теперь их количество возросло до 12.
Анализы подтвердили — все они инфицированы вирусом бешенства. Сейчас пострадавшие получают необходимое лечение, но медики опасаются, что зараженная собака успела покусать других бездомных животных, и они разносят инфекцию дальше.
Чтобы остановить ее распространение, бездомных кошек и собак отлавливают, временно помещают в приют и проверяют на бешенство.
«Нами обозначена зона карантина, где КП» Защити животных «будет работать, они уже работают в этой зоне, проводят отлов и размещают их у нас в вольерах. За собаками ведется наблюдение, если подтвердится бешенство, то нам ничего не останется, к сожалению, как усыпить животное», — цитирует слова заместителя городского головы Николаева Юрия Степанца ТСН.
Отметим, бешенство — вирусная смертельная инфекция, которую можно предупредить вакцинацией. Людям вирус бешенства обычно передается через укус зараженных животных, причем в 99% случаев источник заражения — собаки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Кропивницком стая собак искусала школьника, а вакцину нашли только спустя 4 дня.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"