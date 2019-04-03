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Город, используя новые технологии, заменит 130 км теплосетей, — КГГА
Сразу после завершения в Киеве отопительного сезона, которое официальное запланировано на 6 апреля, КП «Киевтеплоэнерго» начинает масштабную ремонтную программу теплосетей. Перекладку распределительных и магистральных трубопроводов планируют осуществить на 120 объектах. Ремонтная программа охватит все районы города Киева, но самая активная часть работ запланирована на Троещине, Борщаговке и Оболони. Там наиболее изношенные коммуникации, о чем свидетельствует большое количество аварий. Об этом сообщил на пресс-брифинге главный инженер СП «Киевские тепловые сети» КП «Киевтеплоэнерго» Юрий Паливода.
«В этом году для перекладки мы применим новые надежные технологии, которые помогут уменьшить теплопотери, продлить срок эксплуатации сетей и повысить надежность предоставляемых услуг. Для подачи централизованного отопления будем использовать трубы с предварительной изоляцией, гидроизоляцией и аварийной сигнализацией. В будущем это значительно облегчит поиск повреждений на сети и обеспечит сокращение времени ремонта. А для подачи горячего водоснабжения — гибкие, легкие и устойчивые к перепадам температур и давления полимерные трубопроводы. Именно благодаря этому одна бригада из 4 человек, без использования сварочной и спецтехники, обеспечивает прокладку до 400 м трубопроводов в смену. В общем КП „Киевтеплоэнерго“ планирует заменить около 130 км теплосетей», — заявил Юрий Паливода.
По словам главного инженера, гарантийный срок эксплуатации труб составляет не менее 30−40 лет. Именно в течение этого времени трубопроводы сохраняют низкий коэффициент теплопроводности, что снизит теплопотери и обеспечит надежность теплоснабжения, а также уменьшит количество аварий.
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