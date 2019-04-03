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Гибель «Ведьмы» и «Деды»: командир «Донбасса» показал фото разрушенного блиндажа
Командир батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко опубликовал в сети фото разрушенного блиндажа, в котором 2 апреля погибла волонтер Яна Червоная и ее побратим Александр Милютин.
По данным Минобороны, артиллерийский огонь продолжался в течение часа и велся с территории оккупированного села Калиново. Так, позиции Новозвановки 2 апреля оккупант подверг обстрелам трижды. Первый произошел в 11.10, когда противник выпустил в сторону украинских военных около десятка мин 120-го и 82-го калибров.
Второй обстрел Новозвановка начался с 13.25, и продолжался до почти 15.00. Во время него в районе наших позиций взорвались двадцать минометных снарядов тяжелых калибров. А уже через считанные минуты противник нанес третий удар в сторону этого населенного пункта. Тогда, кроме минометов, враг дополнительно применил ствольную артиллерию 152-го калибра.
Всего в ходе этого обстрела российские войска потратили тридцать минометных и шесть артиллерийских снарядов.
Как писали «ФАКТЫ», 2 апреля в ходе обстрелов на Донбассе погибли военнослужащие Яна Червоная и Александр Милютин.
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