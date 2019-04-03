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Происшествия

На территории детского сада под Киевом нашли мины: детали происшествия (фото, видео)

15:06 3 апреля 2019 147
спасатель на территории детского сада
Инф. «ФАКТОВ»

Во время проведения земляных работ в детском саду в селе Андреевка Макаровского района (Киевская область) были обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны. Об этом сообщили в ГосЧС Украины. Ранее полутонные мины Второй мировой всплыли в Дунае в районе Измаила Одесской области.

В среду, 3 апреля, группа спасателей специального подразделения ГосЧС Киевской области изъяла с детской площадки шесть минометных мин, которые пиротехники обезвредили на специальном полигоне.

Фото опубликовал «Киев Оперативный».

Напомним, сотрудники контрразведки СБУ блокировали международный канал поставки Россией вооружения в страны, в отношении которых действуют санкции ООН. Правоохранители изъяли на территории одного из морских портов Одесской области гранатометы РПГ-7, РПГ-18 и РПГ-22, противотанковые мины ТМ-62М, противопехотные мины МОН-100 и тротиловые шашки общим весом более двухсот килограммов".

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