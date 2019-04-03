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Куда пойти в Киеве 4–10 апреля
В Национальной опере имени Тараса Шевченко:
4 апреля — балет «Ночи в садах Испании», «Треугольная шляпа»,
5 апреля — опера «Флория Тоска»,
6 апреля — балет «Свадьба Фигаро»,
7 апреля — опера «Бал-маскарад»,
9 апреля — балет «Спартак»,
10 апреля — опера «Осуждение Фауста».
Начало: 19.00.
Адрес: ул. Владимирская, 50.
Цена: от 50 гривен.
***
4—15 апреля в Музее истории Киева проходит выставка живописи Андрея Лапонова «Вокруг символов».
6 апреля в 14:00 начнется День неспешного искусства.
Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.
Вход свободный.
***
4—10 апреля в кинотеатре «Київ» в рамках Французской весны проходит Фестиваль допремьерных показов. 4 апреля в 19:00 и 5 апреля в 21:30 — трагикомедия «Эдмон». 5 апреля в 19:00 и 6 апреля в 21:30 — драма «Обещание на рассвете». 7, 8, 10 апреля в 19:00 — драма «По воле божьей». 8 и 10 апреля в 21:30; 9 апреля в 19:00 — драма «Двойная жизнь». 6 апреля в 19:00, 7, 9 апреля в 21:30 — фильм «Клубничка». Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.
Адрес: ул. Васильковская, 19.
Цена: 120 гривен.
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4 апреля в 19:00 в галерее современного искусства The Naked Room состоится встреча с художником Павлом Маковым.
Адрес: ул. Рейтарская, 21.
Вход свободный. Регистрация.
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4 апреля — 16 июня в Зоне креативных мануфактур Izone пройдет выставка видеоинсталляции известной иранской художницы Ширин Нешат «Турбулентность».
Адрес: ул. Набережно-Луговая, 8.
Вход свободный.
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5 апреля — 5 мая в галерее «НЮ АРТ» проходит выставка украинской иконы конца XVI — первой половины XX веков.
Адрес: ул. Грушевского, 28/2.
Вход свободный.
***
До 27 апреля в Центре украинской культуры и искусства продлится выставка «Сонячний Великдень — 2019». В экспозиции: художественная керамика, коллекция декоративных яиц, глиняные скульптуры, авторская народная кукла. Также в программе семейные мастер-классы по ткачеству, валянию из шерсти, гончарству.
Адрес: ул. Хорива, 19 В.
Вход свободный.
***
До 14 апреля в Арт-галерее «White World» проходит выставка Александра Найдена «Приведения и тени».
Адрес: ул. Пушкинская, 21.
Вход свободный.
***
В учебном театре Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого: 4 и 9 апреля — комедия «Тартюф», 5 апреля — новелла «Дах», 6 апреля — драматические этюды «Скрізь плач, і стогін, і ридання…», 10 апреля — трагифарс «Вісім люблячих жінок».
Начало: 18:00.
Адрес: ул. Ярославов Вал, 40.
Цена: 40 гривен.
***
Бесплатно можно посетить: 4 апреля — Музей выдающихся деятелей украинской культуры Леси Украинки, Николая Лысенко, Панаса Саксаганского, Михаила Старицкого (ул. Саксаганского, 97/95б/95). 9 апреля — Музей-мастерскую И. Кавалеридзе (Андреевский спуск, 21).
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!