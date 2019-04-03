Культура

Куда пойти в Киеве 4–10 апреля

В Национальной опере имени Тараса Шевченко:

4 апреля — балет «Ночи в садах Испании», «Треугольная шляпа»,

5 апреля — опера «Флория Тоска»,

6 апреля — балет «Свадьба Фигаро»,

7 апреля — опера «Бал-маскарад»,

9 апреля — балет «Спартак»,

10 апреля — опера «Осуждение Фауста».

Начало: 19.00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 гривен.

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4—15 апреля в Музее истории Киева проходит выставка живописи Андрея Лапонова «Вокруг символов».

6 апреля в 14:00 начнется День неспешного искусства.

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 7.

Вход свободный.

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4—10 апреля в кинотеатре «Київ» в рамках Французской весны проходит Фестиваль допремьерных показов. 4 апреля в 19:00 и 5 апреля в 21:30 — трагикомедия «Эдмон». 5 апреля в 19:00 и 6 апреля в 21:30 — драма «Обещание на рассвете». 7, 8, 10 апреля в 19:00 — драма «По воле божьей». 8 и 10 апреля в 21:30; 9 апреля в 19:00 — драма «Двойная жизнь». 6 апреля в 19:00, 7, 9 апреля в 21:30 — фильм «Клубничка». Фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.

Адрес: ул. Васильковская, 19.

Цена: 120 гривен.

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4 апреля в 19:00 в галерее современного искусства The Naked Room состоится встреча с художником Павлом Маковым.

Адрес: ул. Рейтарская, 21.

Вход свободный. Регистрация.

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4 апреля — 16 июня в Зоне креативных мануфактур Izone пройдет выставка видеоинсталляции известной иранской художницы Ширин Нешат «Турбулентность».

Адрес: ул. Набережно-Луговая, 8.

Вход свободный.

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5 апреля — 5 мая в галерее «НЮ АРТ» проходит выставка украинской иконы конца XVI — первой половины XX веков.

Адрес: ул. Грушевского, 28/2.

Вход свободный.

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До 27 апреля в Центре украинской культуры и искусства продлится выставка «Сонячний Великдень — 2019». В экспозиции: художественная керамика, коллекция декоративных яиц, глиняные скульптуры, авторская народная кукла. Также в программе семейные мастер-классы по ткачеству, валянию из шерсти, гончарству.

Адрес: ул. Хорива, 19 В.

Вход свободный.

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До 14 апреля в Арт-галерее «White World» проходит выставка Александра Найдена «Приведения и тени».

Адрес: ул. Пушкинская, 21.

Вход свободный.

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В учебном театре Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого: 4 и 9 апреля — комедия «Тартюф», 5 апреля — новелла «Дах», 6 апреля — драматические этюды «Скрізь плач, і стогін, і ридання…», 10 апреля — трагифарс «Вісім люблячих жінок».

Начало: 18:00.

Адрес: ул. Ярославов Вал, 40.

Цена: 40 гривен.

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Бесплатно можно посетить: 4 апреля — Музей выдающихся деятелей украинской культуры Леси Украинки, Николая Лысенко, Панаса Саксаганского, Михаила Старицкого (ул. Саксаганского, 97/95б/95). 9 апреля — Музей-мастерскую И. Кавалеридзе (Андреевский спуск, 21).

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