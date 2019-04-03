Мир

В деревушке Баклбери в британском графстве Беркшир в своем собственном доме стоимостью миллион долларов обнаружены тела 84-летнего Тони Медоуза и его 83-летней супруги Полы, которая страдала старческим слабоумием. Полиция предполагает, что бывший пилот Тони убил жену, за которой преданно ухаживал последние годы, после чего покончил с собой. Они были женаты более 60 лет. Полиция ведет расследование и заявляет, что местных жителям никакая опасность не угрожает.

Тони с семьей в молодые годы

Капитан Медоуз на фоне "Конкорда"

Как пишет издание Daily Mail, капитан Медоуз был одним из первых пилотов пассажирского сверхзвукового самолета «Конкорд» (Concorde) авиакомпании British Airway. Как известно, эти лайнеры больше не эксплуатируются — после катастрофы 2000-го года, в которой погибли 113 человек.

Тони входил в экипаж первого рейса самолета из Лондона в Нью-Йорк в 1977 году. Он несколько раз возил принцессу Диану. А также был пилотом королевы Елизаветы II в 1979 году, когда она летела на «Конкорде» в Кувейт вместе со своим мужем принцем Филиппом: супруги тогда отправились в трехнедельное турне по странам Ближнего Востока.

Королева прибывает в Кувейт в 1979 году

В этой же деревне Баклбери, в расположенном в нескольких километрах от усадьбы Медоузов особняке стоимостью почти 6,6 миллионов долларов, проживают родители супруги принца Уильяма — бывшая стюардесса и пилот British Airway, а ныне предприниматели Кэрол и Майкл Миддлтон. Уильям и Кейт Миддлтон со своими детьми часто гостят у родственников.

Кэрол и Майкл Миддлтон

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