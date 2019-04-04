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После того, как стало известно, что принц Чарльз воспротивился тому, чтобы жена его младшего сына Меган Маркл надевала диадему на официальный банкет на Фиджи, стало известно, что Елизавета II запретила бывшей актрисе надевать какие-либо украшения, которые ранее носила принцесса Диана и которые ныне хранятся в Королевской коллекции. При этом жене принца Уильяма Кейт Миддлтон разрешается брать эти драгоценности взаймы у королевы и появляться в них на публике в особых случаях.

Как пишет газета The Sun, королева лично поставила об этом в известность своих внуков. Принц Гарри был уязвлен, расстроен и разозлен этим решением. Из-за него напряженность в отношениях двух пар стала еще сильнее.

Как сообщает издание, королева Елизавета не слишком довольна поведением Меган и ее запросами — учитывая, что она новичок в семье. Но еще большее значение в данном случае имеет семейная иерархия.

«Даже, если Меган самая популярная женщина в мира, она ниже Кейт по статусу», — пишет газета со ссылкой на осведомленный источник. Поскольку Кейт является женой будущего короля Великобритании, она, безусловно, имеет доступ к любым драгоценностям короны.

При этом Меган имеет возможность носить украшения из личной коллекции Дианы, которые принадлежат ее мужу Гарри. Так, к их числу относятся серьги в виде бабочек, золотой браслет и кольцо с аквамарином, в которых Кейт появлялась на публике ранее. Украшения из Королевской коллекции, которые ранее надевала Диана, не принадлежали принцессе. Их также носила сама королева и прочие члены семьи. Но именно леди Ди сделала из знаменитыми во всем мире — к примеру диадему с жемчугом и бриллиантами под названием «Любовный узел», в которой недавно появилась на приеме в Букингемском дворце Кейт Миддлтон.

Диана и Кейт в диадеме "Любовный узел"

Ранее, как известно, королева не дала Меган надеть на свадьбу с Гарри диадему с изумрудами, выдав вместо нее другую — с бриллиантами и заявив, что она не может иметь все, что захочет.

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