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Выяснились обстоятельства смерти Алексея Булдакова
Известный российский актер Алексей Булдаков, о смерти которого стало известно сегодня, умер на гастролях в Монголии. У него оторвался тромб.
По информации СМИ, Булдакова нашли без сознания в номере отеля, где он проживал в Улан-Баторе. Артист вызвал такси, но к назначенному времени не спустился. Когда дверь номера вскрыли, актер был без сознания.
По словам представителя актера Ольги Кривенковой, он умер, не приходя в сознание, в 3 часа ночи.
«Причина смерти — острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Точное время транспортировки тела пока неизвестно, но совершенно точно, что на до конца недели он будет на родине», — так проинформировало СМИ посольство России в Монголии.
Напомним, в марте в России скончались несколько известных людей искусства. 21 марта в России на 76-м году жизни умер известный артист Петр Зайченко. 19 марта ушел из жизни советский режиссер Марлен Хуциев, 23 — умерла известная певица Валентина Дворянинова. 13 марта похоронили актера театра и кино Владимира Этуша.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..