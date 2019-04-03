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Культура

Выяснились обстоятельства смерти Алексея Булдакова

19:02 3 апреля 2019 172
Алексей Булдаков
Инф. «ФАКТОВ»

Известный российский актер Алексей Булдаков, о смерти которого стало известно сегодня, умер на гастролях в Монголии. У него оторвался тромб.

По информации СМИ, Булдакова нашли без сознания в номере отеля, где он проживал в Улан-Баторе. Артист вызвал такси, но к назначенному времени не спустился. Когда дверь номера вскрыли, актер был без сознания.

По словам представителя актера Ольги Кривенковой, он умер, не приходя в сознание, в 3 часа ночи.

«Причина смерти — острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Точное время транспортировки тела пока неизвестно, но совершенно точно, что на до конца недели он будет на родине», — так проинформировало СМИ посольство России в Монголии.

Напомним, в марте в России скончались несколько известных людей искусства. 21 марта в России на 76-м году жизни умер известный артист Петр Зайченко. 19 марта ушел из жизни советский режиссер Марлен Хуциев, 23 — умерла известная певица Валентина Дворянинова. 13 марта похоронили актера театра и кино Владимира Этуша.

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