- 16:53 Стало известно, почему Бойко и Медведчуку разрешили лететь в Москву
- 16:50 В Украине ужесточили контроль над выдачей водительских прав: что изменилось
- 16:47 Маша Ефросинина позабавила сеть диким макияжем и зажигательным танцем в стиле 90-х
- 16:46 Как украинцы будут отдыхать на Пасху: график выходных в апреле
- 16:31 В Украину идет потепление: синоптик уточнила прогноз погоды на ближайшие дни
- 16:27 «Заря» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 23-го тура чемпионата Украины
- 16:16 В Житомирской области директор интерната сдавал воспитанников в рабство
- 16:09 Будет отвечать водитель: сеть возмутило видео с юным «зацепером» в Харькове
- 16:09 В ответ на запрет чартерных полетов Россия захотела возобновить авиасообщение с Украиной
- 16:08 Максим Степанов: «В Одесской области заработает полноценная система телемедицины»
Умер звезда фильма «Особенности национальной охоты» Алексей Булдаков
В среду, 3 апреля, скончался известный актер, народный артист России Алексей Булдаков. Об этом сообщили в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ, передает ТАСС. Напомним, во Франции в ночь на 29 марта скончалась легендарная кинорежиссер и сценарист Аньес Варда.
Актер умер в возрасте 68 лет. По предварительным данным, у него оторвался тромб.
По словам подруги актера Татьяны Рудневой, Булдаков умер в Улан-Баторе, куда приехал на празднование дня рождения лучших друзей.
По данным Mash, актера нашли мертвым в гостиничном номере. Также сообщается, что у него была острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.
Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова (1969). До 1981 года работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани. В 1985—1992 годах — актер Театра-студии при киностудии «Беларусьфильм». В 1993 году переехал в Москву.
В кинематографе дебютировал в 1982 году в фильме «Сквозь огонь». Снялся в нескольких десятках картин и телесериалов, однако по-настоящему знаменитым на всю страну стал после фильма Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» (1995), где сыграл роль генерала Иволгина. Впоследствии в этой типажной роли генерала он снялся в еще нескольких фильмах.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 27 марта умерла заслуженная артистка Украины Зинаида Цесаренко. А 21 марта в России на 76-м году жизни умер известный артист Петр Зайченко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...