Умер звезда фильма «Особенности национальной охоты» Алексей Булдаков

Культура

В среду, 3 апреля, скончался известный актер, народный артист России Алексей Булдаков. Об этом сообщили в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ, передает ТАСС. Напомним, во Франции в ночь на 29 марта скончалась легендарная кинорежиссер и сценарист Аньес Варда.

Актер умер в возрасте 68 лет. По предварительным данным, у него оторвался тромб.

По словам подруги актера Татьяны Рудневой, Булдаков умер в Улан-Баторе, куда приехал на празднование дня рождения лучших друзей.

По данным Mash, актера нашли мертвым в гостиничном номере. Также сообщается, что у него была острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. Окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А. П. Чехова (1969). До 1981 года работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани. В 1985—1992 годах — актер Театра-студии при киностудии «Беларусьфильм». В 1993 году переехал в Москву.

В кинематографе дебютировал в 1982 году в фильме «Сквозь огонь». Снялся в нескольких десятках картин и телесериалов, однако по-настоящему знаменитым на всю страну стал после фильма Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты» (1995), где сыграл роль генерала Иволгина. Впоследствии в этой типажной роли генерала он снялся в еще нескольких фильмах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 27 марта умерла заслуженная артистка Украины Зинаида Цесаренко. А 21 марта в России на 76-м году жизни умер известный артист Петр Зайченко.

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