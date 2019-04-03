Суд продлил на полгода арест Кокорину и Мамаеву (фото)

Спорт

В среду, 3 апреля, прошло первое заседание по уголовному делу против бывших футболистов сборной России Александра Кокорина и Павла Мамаева.

В конце февраля Московский городской суд отклонил апелляции представителей спортсменов на продление срока ареста до 8 апреля, теперь же срок содержания Кокорина и Мамаева под стражей был продлен еще на полгода — до 25 сентября.

Следующее заседание по громкому уголовному делу, в рамках которого футболистов судят по статье «Побои» за избиение 8 октября прошлого года трех человек в Москве, среди которых были и чиновники Минпромторга Денис Пак и Сергей Гайсин, состоится 9 апреля.

К слову, как отмечают в соцсетях, Александр Кокорин за время пребывания в СИЗО «Бутырка» изрядно прибавил в весе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российского боксера-чемпиона обвинили в избиении девушки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter