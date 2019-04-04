Спорт

Еще один футболист «Динамо» перебрался в Бразилию

Киевское «Динамо» решило расстаться с еще одним бразильским футболистом. Следом за Че Че, который был продан в «Сан-Паулу» за 5 млн долларов, в том же направлении проследовал и его соотечественник Витор Буэно.

В Киев 24-летний полузащитник переехал на правах аренды из «Сантоса» в августе 2018-го. С тех пор за основную команду «Динамо» Витор провел всего три матча — два в рамках чемпионата Украины и еще один в розыгрыше национального кубкового турнира, мячей при этом не забивал.

Киевский клуб решил досрочно расторгнуть арендное соглашение с «Сантосом» и вернуть футболиста в Бразилию, где он также на правах аренды перешел в «Сан-Паулу».

Таким образом, в распоряжении тренерского штаба «бело-синих» во главе с Александром Хацкевичем остался лишь один бразильский футболист — полузащитник Сидклей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в сумасшедшем поединке в Запорожье вырвало победу у «Зари».

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