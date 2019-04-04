Украина

Томос для Украины: Московский патриархат обратился с требованием к Варфоломею

Церковники Московского патриархата предлагают Вселенскому патриарху Варфоломею отозвать Томос, выданный единой Православной церкви Украины. С таким заявлением выступил синод церкви Московского патриархата, собравшийся в Киево-Печерской Лавре.

Церковники УПЦ МП продолжают настаивать, что решение Вселенского патриархата было неканоничным, ошибочным, и вообще Вселенский патриархат «не имел никакого права вмешиваться в церковную жизнь Украины». После отзыва Томоса Московский патриархат хочет созыва Всеправославного собрания для решения украинского церковного вопроса.

Также в УПЦ МП крайне недовольны тем, что им придется в апреле сменить название, указав принадлежность к России. Церковники считают, что это насильственные и антицерковные действия. Кроме того, в УПЦ МП крайне не хотят лишиться храмов из-за смены подчиненности церковных приходов. «Среди нашего духовенства и прихожан нет на это внутреннего запроса», — говорят церковники.

Напомним, после получения Томоса об автокефалии Православная церковь Украины является едиственной каноничной легальной православной церковью в Украине.

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