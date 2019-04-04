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Макгрегор передумал завершать карьеру в ММА
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор принял решение не завершать карьеру. Напомню, 26 марта 30-летний спортсмен написал о желании прекратить выступления в октагоне на своей странице в Twitter, после чего стало известно о том, что полиция Ирландии в отношении спортсмена ведет расследование о сексуальном насилии с декабря 2018 года.
Теперь же ирландец также посредством поста в Twitter сообщил, что передумал покидать смешанные единоборства, а также своеобразно извинился за оскорбительный комментарий в адрес Хабиба, в котором Макгрегор опубликовал свадебную фотографию россиянина и назвал его жену «полотенцем» — правда, позже твит был удален.
* Этот комментарий пробыл на странице Макгрегора в Twitter недолго
«Я хочу двигаться вперед вместе со своими фанатами, какую бы религию они ни исповедовали и откуда бы ни были. Все религии призывают нас быть лучше. Этот мир един для всех. Увидимся в октагоне», — написал Конор.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в США арестовали Конора Макгрегора после того, как он отобрал и растоптал смартфон своего фаната.
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