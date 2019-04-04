26.90 / 27.17 30.16 / 30.63
Киев: +5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Макгрегор передумал завершать карьеру в ММА

10:38 4 апреля 2019 6
Макгрегор передумал завершать карьеру в ММА
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор принял решение не завершать карьеру. Напомню, 26 марта 30-летний спортсмен написал о желании прекратить выступления в октагоне на своей странице в Twitter, после чего стало известно о том, что полиция Ирландии в отношении спортсмена ведет расследование о сексуальном насилии с декабря 2018 года.

Теперь же ирландец также посредством поста в Twitter сообщил, что передумал покидать смешанные единоборства, а также своеобразно извинился за оскорбительный комментарий в адрес Хабиба, в котором Макгрегор опубликовал свадебную фотографию россиянина и назвал его жену «полотенцем» — правда, позже твит был удален.

* Этот комментарий пробыл на странице Макгрегора в Twitter недолго

«Я хочу двигаться вперед вместе со своими фанатами, какую бы религию они ни исповедовали и откуда бы ни были. Все религии призывают нас быть лучше. Этот мир един для всех. Увидимся в октагоне», — написал Конор.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в США арестовали Конора Макгрегора после того, как он отобрал и растоптал смартфон своего фаната.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.

Киев
+5

Ветер: 1 м/с  Ю
Давление: 751 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины