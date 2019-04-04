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Девушка села в машину к убийце, думая, что это вызванный ею автомобиль Uber (фото, видео)

Американская студентка Саманта Джозефсон, которая до поздней ночи веселилась друзьями в баре города Колумбия (штат Южная Каролина), собралась домой и вызвала машину через приложение Uber. Девушка вышла на улицу и села в подъехавший автомобиль, будучи уверенной, что это заказанный ею транспорт. Больше ее никто не видел живой.

Когда за Самантой подъехало настоящее такси, его водитель отменил поездку, поскольку клиентки не было на месте.

Как сообщает CNN, тело 21-летней Саманты с многочисленными ножевыми ранами нашли брошенным в лесу спустя 12 часов.

Саманта

24-летнему водителю черного Chevrolet Impala Натаниэлю Дэвиду Роуленду предъявлено обвинение в похищении человека и убийстве. Внутри салона и в багажнике его машины найдены следы крови Саманты. А в бардачке — мобильный телефон жертвы.

Момент, когда Джозефсон садилась к нему в машину, был зафиксирован камерами видеонаблюдения. На них видно, как стоявшая на тротуаре Саманта делает несколько шагов по направлению к подъезжающему к парковке «такси», и автомобиль замедляет ход. Саманта открывает дверцу и забирается внутрь. Вокруг довольно много народа, но никто не обращает внимания на ее отъезд.

Роуленд

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве задержали подозреваемого в зверском убийстве водителя Uber.

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