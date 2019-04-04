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Стало известно, сколько заработает Ломаченко за бой с Кроллой
В ночь с 12 на 13 апреля по киевскому времени в Лос-Анджелесе на ринге арены Staples Center пройдет бой между украинцем Василием Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) и британцем Энтони Кроллой (34 победы, 13 из них — нокаутом, 6 поражений, 3 ничьи), в котором наш соотечественник будет защищать чемпионские титулы по версиям WBA, WBO и авторитетного журнала The Ring в легком весе.
Как сообщает сайт Sportarena, за этот поединок Василий заработает 2,2 миллиона долларов. К слову, это будет первый бой Ломаченко на ринге легендарной арены — ранее он уже однажды дрался в Лос-Анджелесе (в декабре 2017-го против кубинца Гильермо Ригондо), но поединок проходил в Microsoft Theater.
Что же касается Staples Center, то из украинцев здесь удавалось боксировать лишь Виталию Кличко, причем трижды — в 2003-м против Леннокса Льюиса, в 2004-м против Корри Сандерса и в 2009-м против Криса Арреолы.
«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию чемпионского боя между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко рассказал о подготовке к супербою с Кроллой.
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